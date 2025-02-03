Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2’inci Dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Konferans Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında merkez ilçe okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ikinci öğretim yılına dair önemli detaylar görüşüldü. Toplantıda, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ve Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) bilgilendirmeleri yapıldı.Toplantı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2’inci Dönemi’nin hayırlı geçmesi temennisiyle sona erdi.