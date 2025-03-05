Zonguldak’ta Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hedef LGS-YKS Projesi" kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem başı uygulama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Gülşen başkanlığında düzenlenen toplantıya, proje il koordinatörü Ayşegül Balcı ve Zonguldak genelindeki imam hatip liseleri ile projeye dâhil olan imam hatip ortaokullarının okul koordinatörleri katıldı.

Toplantıda, Hedef LGS-YKS uygulama kılavuzu doğrultusunda gündem maddeleri, 1. dönemde yapılan çalışmalar ve sahada elde edilen tecrübeler ele alındı. Projenin daha verimli yürütülmesi adına değerlendirmeler yapılarak, yeni dönem için yol haritası belirlendi.