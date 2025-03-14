Zonguldak’ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Devrek ilçesine bağlı Şahintepe mevkisinde 15 yaşındaki Ahmet Yolcuoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile H.P.’nin (59) kullandığı 67 AEZ 254 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yolcuoğlu yere savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık Yolcuoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan ticari aracın sürücüsü H.P. de Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza sonrası Yolcuoğlu’nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.