Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, 2025 yılının bal üretimi açısından son 15 yılın en verimli yılı olduğunu söyledi. Canlı, kestane balının yanı sıra ilkbahar döneminde de yoğun çiçek balı üretimi yapıldığını belirterek, yaklaşık bin tonluk rekolte beklentisi olduğunu açıkladı.

Zonguldak’ta arıcılık 2025 yılında son yılların en verimli sezonunu yaşıyor. İlkbahar döneminde çiçeklenmenin uzun sürmesi ve kestane ağaçlarının yüksek nektar üretimiyle birlikte hem bahar ve çiçek balı hem de kestane balı açısından rekolte beklentisi arttı.

ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Canlı, uzun süredir arı kovanlarından yeterli verim alamayan üreticilerin, bu yıl neredeyse her kovandan bal sağabildiklerini ifade etti. Başkan Canlı, "2025 yılı belki de son 15 yılın en verimli yılıydı. Geçtiğimiz yıllarda bazı bölgelerde verim alındı ancak tüm üreticilerin bal sağabildiği bir dönem olmamıştı. Bu yıl ise neredeyse herkes arısından bal alabildi. Üstelik yalnızca kestane balı değil, mevsim başındaki akasya, orman gülü, meyve ve diğer yer çiçeklerinden de ciddi miktarda bal üretildi. Kestane kadar çiçek balı da var" dedi.

Yaklaşık bin tonluk üretim beklentisi

Henüz kestane balı hasadının tamamlanmadığını vurgulayan Canlı, "Şu anda yaklaşık toplamda bin tona yakın bal beklentimiz var. Bu rakam biraz yukarı ya da aşağı olabilir" ifadelerini kullandı.

Zonguldak’ta 2024 yılı için 40 bin arılı koloni için destek başvurusunda bulunulduğunu, ancak toplam aktif koloni sayısının 60 bine yakın olduğunu belirten Canlı, "Bize üye olmayan ya da destek başvurusu yapmayan üreticilerle birlikte yaklaşık 60 bin koloni faal durumda. Bu da bin tona yakın bir rekolte demek" dedi.

Kestane balının kilogram fiyatı 2 bin 500 TL

Canlı, bu yılki bal fiyatının Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu arı yetiştiricileri birliklerinin ortak kararıyla belirlendiğini söyledi. Canlı, "Kestane balının kilogram fiyatı 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Böylece bin tonluk üretim, yaklaşık 2,5 milyar liralık bir gelir anlamına geliyor. Bu gelir, yaşanabilir doğa, içilebilir su ve sağlıklı toprak gibi unsurların korunmasıyla mümkün oluyor. Bu nedenle çevreye zarar veren yatırımların daha dikkatli planlanması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Kestane balı gıda değil, şifa kaynağı"

Kestane balının yalnızca bir gıda değil, aynı zamanda koruyucu sağlık unsuru olduğunu belirten Canlı, "Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve doktor tavsiyeleri, özellikle kanser gibi ağır hastalıkların erken evrelerinde kestane balının önerildiğini gösteriyor. Elbette burada uygun şartlarda üretilmiş kestane balı kastediliyor" ifadelerini kullandı.

Canlı, kamu yöneticilerine de çağrıda bulunarak, "Biz elimizden geleni yapıyoruz ancak her şey bizim elimizde değil. Özellikle kamu yöneticilerinin bu üretimi destekleyici adımlar atması ve arıcıları daha ön planda tutması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Etiketsiz ve barkodsuz baldan uzak durulmalı"

Tüketicilere de uyarılarda bulunan Canlı, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketiciler tanımadıkları üreticilerden bal almasın. Komşusu üretiyorsa, kimden geldiği biliniyorsa alabilir. Ancak üreticisini tanımadıkları balı alacaklarsa mutlaka etiketine, barkoduna baksınlar. Devletin belirlediği kriterlere göre kestane balı olarak paketlenebilmesi için en az yüzde 70 kestane poleni ya da 800 üzeri polen değeri olması gerekiyor. Bu kriterleri karşılamayan ürünler kestane balı sayılmaz. Etiketsiz, barkodsuz ballar bu açıdan risklidir."

"Üretici analizli, etiketli ürünle kendini korur"

Canlı, üreticilere de çağrıda bulunarak, "Taklit ve tağşişe karşı durmak istiyorlarsa ballarını mutlaka analiz ettirip, barkodlu ve etiketli şekilde satışa sunmalılar. Kestane balı satıyorlarsa bunu kanıtlayabilmeliler" dedi.