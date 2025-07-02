Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen orman ve bahçe yangınları korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde Korupınar Mahallesi’nde bahçe, Aşağı Çöplü köyü yakınlarında ise orman yangını meydana geldi. Çıkan yangın yerlerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen ekiplerin söndürme çalışmaları sonucunda her iki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı her iki olayda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.