Zonguldak’ta üç ortaokul öğrencisi, 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Zonguldak Merkez Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Can Ateş, Çaycuma Mimar Sinan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ahmet Arif Özdemir ve Devrek Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Derin Özlen, 2025 yılı Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye genelinde birincilik elde etti.

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürü Osman Bozkan, gösterilen başarıdan dolayı öğrencileri kutlayarak şu açıklamayı yaptı: "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda büyük başarıya imza atarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi gönülden tebrik eder, emeği geçen öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür eder, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesini dileriz."

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü, başarı gösteren öğrencilerin isimlerini sosyal medya hesabından duyurarak başarılarının kent adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.