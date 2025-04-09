"Zonguldak Kömür Jeoparkı UNESCO Hazırlanıyor" projesi çerçevesinde önemli bir eğitim ve farkındalık etkinliği daha hayata geçirildi.

2022 BAKAP Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında 150 öğrenci ve 20 öğretmene, UNESCO standartlarına uygun şekilde jeopark eğitimi verildi.

Eğitimlerin ardından katılımcılar, Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı’nın önemli jeositlerinden biri olan Gökgöl Mağarası’na götürülerek uygulamalı geziyle bilgiler pekiştirildi.

Proje, kentin jeolojik mirasını koruma, tanıtma ve sürdürülebilir turizmi destekleme hedefleri doğrultusunda önemli bir yer alıyor. Proje, Zonguldak’ın UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na katılım sürecini hızlandırmayı hedeflerken, genç kuşaklarda da doğa ve yer bilinci oluşturmayı amaçlıyor.