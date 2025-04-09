Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde ve 8 bölge üniversitesinin paydaşlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 25-26 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Kuzey Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF’25) için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleşecek dev organizasyon öncesi, fuarın koordinasyonuna yönelik önemli toplantılar gerçekleştirildi.

KUDAKAF’25 kapsamında ilk olarak bölge üniversitelerinin rektörleri, ilgili rektör yardımcıları ve kariyer merkez müdürleriyle bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, daha sonra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında kamu kurumu yöneticileri ve iş insanlarının katılımıyla ikinci bir değerlendirme toplantısı yaptı.

"Kariyer Fuarlarımız, Gençlerin Geleceğine Köprü Oldu"

Toplantılarda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, KUDAKAF’25’in sadece bir fuar değil, aynı zamanda gençlerin kariyer rotalarını çizmelerinde yol gösterici bir platform olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz bünyesinde başarıyla organize ettiğimiz kariyer fuarları sayesinde yüzlerce öğrencimiz ve mezunumuz işverenlerle buluşarak istihdam edildi. Bu yıl da KUDAKAF’25 ile çıtayı daha da yukarı taşıyoruz. 50 bin katılımcı ve 400 firmanın fuarda yer almasını bekliyoruz. Bu organizasyonun yalnızca öğrencilerimize değil, aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesine de büyük katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşecek fuarın, bölge açısından tarihi bir nitelik taşıdığını belirten Hacımüftüoğlu, paydaş üniversiteler, kamu kurumları ve iş dünyasının katkılarıyla hazırlanan bu dev organizasyonun gençler için eşsiz bir fırsat olacağını söyledi.

"Erzurum, 2025’te Türkiye’nin Vitrini Olacak"

Toplantıya başkanlık eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise yaptığı konuşmada, 2025 yılının Erzurum için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. "Erzurum, 2025 yılı için hem Avrupa Kış Sporları Başkenti hem de Turizm Başkenti ilan edildi. Bu unvanlar doğrultusunda dolu dolu bir yıl bizi bekliyor. KUDAKAF’25 de bu yılın en prestijli ve dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacak olması fuara ayrı bir önem kazandırıyor. Erzurum’un yükseköğretim kapasitesi, genç nüfusu ve stratejik konumuyla bu fuarı en iyi şekilde ağırlayacağından şüphem yok" şeklinde konuştu.

Organizasyon Süreci Paylaşıldı

Toplantıda söz alan fuardan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş ise KUDAKAF’25’in organizasyon süreci hakkında bir sunum yaptı. Göktaş, hazırlıkların planlı bir şekilde sürdüğünü belirterek: "Fuara giden yolda kurumlar arası koordinasyon büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer yolculuklarına yön vermesi adına her detay titizlikle planlanıyor. Bu fuar, onların potansiyellerini gösterebilecekleri ve hayal ettikleri mesleklerle tanışabilecekleri bir platform olacak" dedi.

KUDAKAF’25, Sektörün Kalbini Erzurum’da Attıracak

Toplantı sonunda katılımcıların görüş ve önerileri alınarak fuarın daha verimli geçmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. KUDAKAF’25; kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyasının önde gelen aktörleri ile öğrencileri ve mezunları bir araya getirerek, bölge gençliğine yeni kariyer kapıları aralayacak.