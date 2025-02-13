Zonguldak’ta meydana gelen heyelan sonrası ekipler temizleme çalışması yaptı. Kısa süreliğine kapanan yol ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Zonguldak-Ereğli kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ereğli istikametine güzergahı kullanan sürücüler heyelan sebebiyle uzun kuyruk oluşturdu. Karayolları ekiplerinin iş makinesi ve kamyonlarla yaptığı temizlik çalışması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler bölgede yeni bir heyelanın oluşmaması için tedbir aldı.