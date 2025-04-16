Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Ardahan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar zirai don uyarısında bulunurken, "Bölgemizi etkileyecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Bölge için çığ tehlikesi uyarısı da geldi ve meteoroloji tarafından "Bölgemiz genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde bir açıklama yapıldı.