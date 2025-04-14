Niğde Valiliği olumsuz hava şartlarından etkilenen bahçelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada tespit çalışmaları başlattığını duyurdu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, başta üzüm, elma ve kiraz olmak üzere pek çok meyve dikim alanında don olayına yol açmış; bu durum bitkisel üretimi olumsuz yönde etkilemiştir. Üreticilerimizin büyük emek ve özveriyle elde ettiği ürünlerin zarar görmesi hepimizi derinden üzmüştür. Niğde Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada gerekli tespit çalışmalarını yürütmekte olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bu zor süreçte her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha önemle vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise tarım sigortası yaptıran üreticilerin hasar bildirimlerini ALO TARSİM 172 hattı üzerinden yapabilecekleri hatırlatıldı.