Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, erken ekilen pancarların zirai don nedeniyle kaybedildiğini belirterek, ciddi hasarın oluştuğu tarlaların zaman geçirilmeden tekrar ekime hazırlanması gerektiğini söyledi.

Kırkgöz, yaptığı açıklamada, bu dönemde don riskini planladıklarını ancak sıfırın altında eksi 14 derecelere kadar düşmesini beklemediklerini kaydetti.

Saha incelemelerine başladıklarını dile getiren Kırkgöz, ilk tespitlere göre en büyük hasarın badem, erik, kayısı, kiraz ve elma gibi çiçeklenmiş meyve ağaçlarında olduğunu vurguladı.

Özellikle Akşehir ilçesinde bu dönemlerde çiçeklenen ihracatlık kirazda ciddi hasar oluştuğuna dikkati çeken Kırkgöz, "Meyvecilikle uğraşan çiftçiler TARSİM ile ilgili başvuruları yapıyorlar. Meyve üretimi bu yıl az olacak gibi görünüyor. Sadece 4-5 saat etkili olan zirai don neredeyse bütün meyveyi aldı götürdü. Bir iki gün sürse ağaçların gövdesine bile zarar verebilirdi" dedi.

Çiftçilerin tarımda dona karşı genellikle ateş yakarak mücadele ettiğini aktaran Kırkgöz, şunları söyledi:

"Eksi 4-5 derecelerde ateş yakmak etkili olabiliyor ancak üreticilerin buna benzer çabaları eksi 14 dereceye kadar düşen sıcaklıkta yeterli gelmedi. Bu yıl meyve rekoltesinde ciddi kayıplar olacağı görülüyor. Sadece Konya değil meyve üretimiyle önde gelen bölgelerde de don ağaçlarda büyük hasar bıraktı. Bu yaz meyveyi biraz az yiyeceğiz ve hatta pahalı yiyeceğiz gibi görünüyor."

Pancar konusunda üreticileri erken ekimden kaçınmaları konusunda sürekli uyardıklarını vurgulayan Kırkgöz, "Bu dönemlerde dondan etkileniyor pancar. İklim artık böyle devam edecek. Erken eken çiftçilerimizin pancarları çıktı. O pancarlar tamamen gitti dondu. Pancar ekilen tarlalar ziraat mühendisi ile kontrol edilsin hasar varsa tekrar ekim için zaman kaybetmeden tarlaların hazırlanmaları gerekiyor." diye konuştu.

Kırkgöz, hububatta ilk tespitlere göre ciddi bir zarar görülmediğine dikkati çekerek, "Çiftçilerimizin geneli hububatları geç ektiği için yapraklarında zirai don nedeniyle bazı yanmalar oldu. Bitki beslemeyle kurtarılabilir. Geç ekilen hububatlarda sorun yok gibi. Kesin hasar genel bir değerlendirme sonrasında ortaya çıkacak. Afetlerde çitfçilerimizin desteklenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.