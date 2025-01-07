Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Townsend’in yerden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Safuri’nin şutunu Kocaeli defansı kale çizgisinden çıkardı.
59. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Safuri’nin şutunu kaleci Harun çeldi. Sonrasında defans topu uzaklaştırdı.
61. dakikada orta sahadan defansın arkasına atılan topla ceza sahası içinde buluşan Barış Alıcı’nın şutunu kaleci çeldi.
69. dakikada kazanılan serbest vuruşta Townsend’in şutu barajdan döndü. Topu önünde bulan Bahadır’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
87. dakikada Kocaelispor’dan Barış Alıcı’nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Abdullah kurtardı.
90. dakikada Oğulcan’ın pasında Markao ceza sahasına girer girmez vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Yusuf Bozdoğan, Egemen Savran
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan (Bahadır Öztürk dk. 60), Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Hasan Ürkmez dk. 82), Safuri (Berkay Topdemir dk. 83), Townsend, Djenepo, Kaluzinski (Petrusenko dk. 46), Samudio (Gaich dk. 82 (Taha Osman Özmert dk. 90+1)
Yedekler: Bünyamin Balcı, Doğukan Özkan, Harun Toprak, Kağan Arıcan
Teknik Direktör: Alex de Souza
Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Caner Osmanpaşa (Haşim Sarman dk.75), Yunus Emre Gedik (Mikdat Çil dk.90+3), Vukovic, Pedrinho (Furkan Gedik dk.62), Caktas (Mesut Can dk.46), Barış Alıcı, Beridze (Oğulcan dk.62), Ahmet Sagat (Markao dk.68)
Yedekler: Ahmet Hasan Göcen, Yusuf Cihat Çelik, Mustafa Ege
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Mehmet Yılmaz (dk.9 k.k.), Samudio (dk.18), Bahadır Öztürk (dk.69) (Antalyaspor), Markao (dk.90) Kocaelispor
Sarı kart: Onur (Kocaelispor)