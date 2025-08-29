Düzce’de 1999 depremlerinden sonra yıkılan ve yıllardır atıl kalan Basmacılar Çarşısı, Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi projesiyle yeniden hayat buluyor. İnşaatın büyük bölümü tamamlanırken, çatı kaplama çalışmaları sürüyor; elektrik ve mekanik tesisat hazırlıkları devam ediyor.

Düzce’de 1999 depremlerinin ardından yıkılan ve 24 yıldır atıl halde kalan Basmacılar Çarşısı arsasında başlayan dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ısrarlı ve kararlı takibiyle çözüme kavuşan hukuki ve mülkiyet sorunlarının ardından, Mart 2024’te temeli atılan Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi inşaatında önemli aşamalar geride bırakıldı. Belediye ile arsa hissedarları arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan projede, yapının bodrum, zemin ve 1. katı iş yeri olarak; 2. ve 3. katları ise modern bir kütüphane olarak planlandı. Ancak inşa sürecinin ortasında hissedarların kütüphane yapımına katkı sağlamaktan vazgeçmeleri nedeniyle çalışmalar bir süre durdu.

Başkan Dr. Faruk Özlü’nün yoğun girişimleriyle yeniden hız kazanan inşaatta, dış cephe mantolama, sıva ve boya işlemleri ile çatı katındaki açık alanların su izolasyonları başarıyla tamamlandı. Çelik karkas çatı imalatı da bitirilen inşaatta, çatı kaplama işlemi tüm hızıyla devam ediyor. Elektrik ve mekanik tesisatlara geçilmesi için hazırlıklar da sürüyor.

İnşaatı hızla süren projenin tamamlanması ile şehrin kronikleşmiş bir sorunu da tarihe karışacak.