Balıkesir’in Edremit ilçesinde DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Zeytinli Çayı üzerinde bulunan ve taşkın riski oluşturan eski çökmüş köprünün yıkılmasıyla başlatılan ıslah çalışmaları devam ediyor.

Çayın akışını düzenlemek, taşkın riskini en aza indirmek ve çevreye ihtimal zararları önlemek amacıyla yürütülen bu çalışmalar, bölgedeki altyapı güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Islah çalışmaları dahilinde çayın doğal akışını engelleyen unsurların kaldırılması ve yeni düzenlemelerin yapılması planlanlanıyor.