Balıkesir’in Edremit ilçesinde kurulum çalışmaları süren Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TDİOSB) MTA tarafından yürütülen derin sondaj faaliyetlerinde sona yaklaşıldı.

Çıkrıkçı Mahallesi’nde 640 dönümlük bir alanda planlanan ve jeotermal enerji ile ısıtılması hedeflenen TDİOSB’de altyapı çalışmaları hızla sürerken, Bostancı bölgesinde gerçekleştirilen derin sondaj çalışmaları yerinde incelendi. Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Özgür Özgüç, şantiye şefleri ve yetkililerden saha hakkında bilgi aldı.

Sera ısıtmasında birincil enerji kaynağı olarak planlanan jeotermal enerjiye yönelik yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten yetkililer, jeotermal kaynak arama faaliyetlerinin ve altyapı çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Ahmet Odabaş, projenin Edremit ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılara dikkat çekti. TDİOSB’nin hayata geçmesiyle birlikte tarımsal üretimin çeşitleneceğini, modern teknolojilerin kullanılacağını ve yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti.

Kaymakam Odabaş, projenin en kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağını belirtti.