Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Sarıkız Anaokulu minik öğrencileri, Kazdağları’nda unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı.

Kamp etkinliğine, Sarıkız Anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı. İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin de kamp alanını ziyaret ederek öğretmenler, öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

Girgin, "Kamp süresince öğrencilerimiz, çeşitli doğa etkinlikleri, oyunlar ve eğitim çalışmaları yaparak aileleri ile birlikte doğa sevgisini pekiştirme imkanı buldular. Eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla Kazdağları’ndaki çadır kampı etkinliğinde çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değerdi. Eğitimde yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımları desteklemeye devam ediyoruz." Bu etkinlik, öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlarken, aynı zamanda ailelerin katılımıyla sosyal bağların güçlenmesine büyük katkı sağladığı ifade edidi.