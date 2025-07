Zeytinburnu’nda "Ulusal Dombra Günü" etkinliği düzenlendi. Programda öğrenciler tarafından dombra performansı sergilendi.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından İstanbul Zeytinburnu’nda "Ulusal Dombra Günü" etkinliği düzenlendi. Abay Kunanbayoğlu Meydanı’nda düzenlenen programa Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Öz, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Ersin Göse, AK Parti İl Temsilcileri ve İstanbul’da yaşayan Kazak ve Türk vatandaşlar katıldı. Zeytinburnu Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi’nde açılan dombra kursunda eğitim alan öğrenciler, katılımcılara yöresel kıyafetlerle dombra performansı sergiledi. Programda çocuk sanatçıların dombra ve dans performansı da renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte sonunda dombra kursuna katılıp alanda dombra performansı sergileyen öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Programda konuşan Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, "Biz Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olarak özellikle Zeytinburnu’nda Abay Kunanbayoğlu Okulu var. Abay Kunanbayoğlu, Kazak halkının en büyük şairi, düşünürüdür. Bu okulda Zeytinburnu Kaymakamlığı, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle dombra kursu açıldı. Bu kursta herhangi bir kısıtlama yoktur. 5 yaşından itibaren 90 yaşına kadar herkes gelip dombra öğrenebiliyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Kasım-Comart Tokayev’in kararnamesi ile Temmuz ayının ilk pazar günü Ulusal Dombra Günü kutlanmaktadır. Bu yıl arka arkaya ikinci kez yapıyoruz. Projelerimizi kalıcı olarak yapmak istiyoruz. Sonuçta Kazakistan ve Türkiye her şeyden önce dosttan ziyade kardeş ülkelerden. O yüzden kültür, eğitim, ekonomi her alanda iş birliğimizi iyice geliştirmek isteriz. Bunlardan birisi de halka açık dombra kursu. İsteyen her insan gelip öğrenebilir" dedi.