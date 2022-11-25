İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Merkez ilçesi Hicipoğlu köyünde bir kişinin, A.Ç. isimli şahsın kendisine ait zeytin bahçesinden 70 kilo zeytin çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 2 hırsızlık şüphelisini 70 kilo zeytinle birlikte suçüstü yakaladı. Hırsızlığa konu 70 kilo zeytin sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Kilis’te zeytin bahçesinden zeytin çalan iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.