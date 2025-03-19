Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz yıllarda trafik kazasında kızını kaybeden ve bunalıma giren adam, zeytin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Bozyurt Mahalllesi’nde sabah saatlerinde bir zeytin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir Sabri Ç.’den (57) haber alamayan yakınları hayatından endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Nazilli’deki kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranan Sabri Ç. sabah saatlerinde bir zeytin bahçesinde ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sabri Ç.’nin, 2 yıl önce Nazilli Adliyesi’nde çalışan kızı Duygu Bayhan’ı trafik kazasında kaybetmesinin ardından zor günler yaşadığı ve bunalıma girdiği iddia edildi. Daha önceden de birkaç kez kaybolduğu ve canına kıymak için girişimlerde bulunduğu öğrenilen Sabri Ç.’nin psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Sabri Ç.’nin cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.