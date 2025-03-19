Bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’ye Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve parti teşkilat mensupları eşlik etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi ve beraberindeki heyeti Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ağırladı. Elazığ’ın ekonomik gelişimi, iş dünyasının problemleri ile istihdam ve üretimin artırılması konularının istişare edildiği ziyarette konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

"Türkiye çağı yakalayacaksa bu ancak özel sektör eliyle olur"

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, ülkenin kalkınmasının ancak özel sektör yatırımlarıyla olacağını ifade etti. Zeybekçi, "Benim inancım şudur ki Türkiye eğer çağı yakalayacaksa Türkiye eğer muasır medeniyet seviyesine ve daha ilerisine geçecekse Türkiye büyüyecekse, Türkiye refah toplumu haline gelecekse, Türkiye dünyaya yön veren, coğrafyaya yön veren, yeni kurulacak olan, dünya düzenini kuran devletlerden ve ülkelerden biri olacaksa bunu sadece ve sadece özel sektör eliyle yapacak. Özel sektör eliyle kalkınacağız. Özel sektör eliyle büyüyeceğiz. Özel sektör eliyle ekonomik değerler oluşturacağız ve istihdamımızı artıracağız. 21. yüzyıldaki 2023’te başlayan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 2. yüzyılında bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olmasını istiyoruz. Allah’ın izniyle bu da olacak. Türkiye yüzyılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri olmak, coğrafyamızın dominant gücü, etken gücü olmak istiyorsak bunu da üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla yapacağız. Bu bizim sloganımız ve bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız’’ dedi.

"Teşvik ve Teknova OSB ödenekleri iş dünyasını rahatlatmıştır"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ’ın bölgesinde hızla kalkınan ve gelişen bir şehir konumda olduğunu, özellikle 6. Bölge Teşviklerinin uygulanmasıyla birlikte tarım ve hayvancılık şehri olmanın yanı sıra sanayi ve üretim şehri olma yolunda da hızla ilerlediğini kaydetti. Elazığ Birinci OSB ve Teknova Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi veren Başkan Alan, "İlimizin Teşvik Yasasından faydalanma süresinin uzatılması, 2025 yılında Teknova OSB’ye önemli oranda ödenek ayrılması ve Karma OSB alanının belirlenmesi, hükümetimizin ekonomik kalkınma, istihdam ve üretime verdiği önemi ortaya koyuyor. Ben, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, milletvekillimize, Belediye Başkanımıza ve İl Başkanımıza taleplerimize gösterdikleri duyarlılık ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. 2020 ve 2023 depremlerini yaşamış olmamız ve bu süreçte edindiğimiz tecrübe ile teknik birikimimiz sayesinde, muhtemel Tunceli ve Yedisu depremlerine hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için Lojistik Üs Merkezi Projemiz var. Uzmanların sıklıkla dile getirdikleri bölgemizde yaşanacak büyük bir depremde Tunceli ve Bingöl’e en yakın il olmamız hasebiyle bizler hem lojistik üs merkezimiz hem de donanımlı ve deneyimli ekibimizle deprem bölgesine ulaşarak çalışmalar yürütmek istiyoruz. Hem bölge halkımızın güvenliği hem de hızlı ve etkili bir müdahale için, devletimizin ve ilgili kurumların desteğiyle, bu projeyi en kısa sürede hayata geçirip, olası bir afette hayat kurtarıcı bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Bu önemli projeyi hayata geçirebilmek için desteğinizi bekliyoruz’’ diye konuştu.