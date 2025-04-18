Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve heyelan, toprak kayması riski sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatılan Zeus Mağarası, gerekli çalışmaların ardından yeniden ziyarete açıldı.

Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde bulunan Zeus Mağarası güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Bölgede yapılan risk analiz raporu sonrasında bölgede toprak kayması ve heyelan riskinin olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler sonrasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla mağara, geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Yapılan gerekli çalışmaların ve tadilatların ardından güvenli hale getirilen Zeus Mağarası yeniden ziyarete açıldı.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğümüzce yaptırılan İş Yeri Risk Analiz Raporu sonucunda, Milli Park Müdürlüğümüz sorumluluk alanında kalan Zeus Mağarası girişinde ve çevresinde heyelan ve toprak kayması tehlikesinin bulunduğu, bu durumun can ve mal kaybı ile yaralanma riski taşıdığı tespit edilmesi sonrasında geçici olarak ziyarete kapatılan Zeus Mağarası yapılan tadilatlar sonrasında yeniden misafirlerimizin ziyaretine açılmıştır. Misafirlerimiz, Zeus Mağarasını 08.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirler" ifadeleri yer aldı.