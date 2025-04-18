Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübünün voleybol branşı altyapı takımları Bursa Yerel Liginde derecelere uzandı. Yıldız erkekler takımı Türkiye Şampiyonası Play Off’larına katılmaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’de sporu tabana yaymak, çocukları ve gençleri farklı spor branşlarıyla buluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Spor Kulübü, voleybolda altyapıların başarılarıyla dikkat çekiyor. Bursa altyapıları yerel liginde 3 kategoride 3’üncülük elde edilirken, yıldız erkekler takımı Türkiye Şampiyonası Play Off etabına kalmayı başardı.

3 KATEGORİDE BURSA 3’ÜNCÜLÜĞÜ

Ekim ayında başlayan sezonda çift devreli lig usulü şeklinde oynanan ligde; gençler ve yıldızlar 7’şer takımla, küçükler ise 4 takımla oynadı. Voleybol Branşı Bursa Altyapılar Yerel Ligi sonuçlarına göre ödül töreninde İnegöl Belediye Spor Kulübü; küçük erkekler, yıldız erkekler ve genç erkekler takımları her biri kendi kategorisinde Bursa 3’üncüsü olmayı başardı.

YILDIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI PLAY OFF’LARDA

Bu sonuçlar neticesinde yıldız erkek voleybol takımı Altyapılar Türkiye Şampiyonası Play Off etabına kalmaya da hak kazandı. Play Off müsabakaları 2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bilecik’te oynanacak. İnegöl Belediye Spor Kulübü ile birlikte 100 takım Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor. Temsilcimizin Bilecik’te oynanacak Play Off’lardan da çıkması durumunda Türkiye finalleri için İzmir’e gidecek.