Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, hafta sonu sıcaklıklar 27 dereceyi görecek.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 27 dereceyi göreceği belirtilirken, Pazartesi’den itibaren hava sıcaklıklarında artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da hava sıcaklıkları 19 Nisan Cumartesi günü en düşük 13 en yüksek 25 derece olacak. 20 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 27 derece olacak. 21 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 28 derece olacak. 22 Nisan Salı günü ise hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 27 derece olacak.