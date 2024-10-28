Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, hafta sonları binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Yılın ilk 9 ayında 400 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği müzede özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, özellikle hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Müzedeki mozaikler, erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırırken, Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Yılın ilk 9 ayında 400 bini aşkın kişi ziyaret etti

Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2’nci yüzyıl tarihli Çingene Kızı mozaiği en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Her yıl ziyaretçi sayısını artıran Zeugma Mozaik Müzesi’ni hafta içinin yanı sıra hafta sonu da binlerce kişi ziyaret ediyor. Yılın ilk 9 ayında 400 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği Zeugma Mozaik Müzesi, hafta sonu dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar müzeyi gezmek için bilet sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.

“Hafta sonu olduğundan dolayı bayağı yoğunluk var”

Zeugma Mozaik Müzesi’ni ilk defa ziyaret ettiğini belirten ziyaretçilerden Abdulkerim Çan, “Roma dönemi ile ilgili farklı bilgiler edindim. Müzeye ilk defa gelmenin pişmanlığını yaşıyorum. Keşke daha önceden müzeyi ziyarete gelseydim. Müze Roma dönemi ile ilgili bize çok fazla bilgi veriyor. O dönemin yaşantısı, mimarisi ve sanat tarihi hakkında bayağı bilgi veriyor. O yüzden müzeyi bayağı etkileyici buldum. Açıkçası bu kadar yoğunluk beklemiyordum. Hafta sonu olduğundan dolayı bayağı yoğunluk var. Bu yoğunluğun Gaziantep turizmine katkı sağladığını düşünüyorum” dedi.

“Mozaikleri çok etkileyici buldum”

Hafta sonunu arkadaşlarıyla birlikte Zeugma Mozaik Müzesi’ni ziyaret ederek değerlendirmek istediklerini ifade eden Alperen Sablak isimli vatandaş da, “Mozaikler çok etkileyici ve insan gerçekten müzeyi gezdiğinde beklediğinden çok fazlasını buluyor. Müzeyi dünyanın birçok ülkesinden ziyaret edenler var. Bu ziyaretçilerin arasında bir Gaziantepli olarak keşke daha önceden müzeyi ziyarete gelseydik. Keşke daha sık müzelerimizi ziyaret etsek iyi olur. Her mozaiğin hikayesini bilsek ve daha çok hakim olsak” şeklinde konuştu.

“Tarihi eserleri görmek çok heyecanlı”

Arkadaşları ile Adana’dan Zeugma Müzesi’ni görmeye geldiklerini belirten Mervan Zirek ise, “Önceki yıllarda müzeyi ziyaret etmiştim ve bu sefer de müzeyi ziyaret etmek istedim. Bayağı da kalabalık ziyaretçi var. Gaziantep’e gelen herkesin mutlaka Zeugma Mozaik Müzesi’ni ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Çünkü Zeugma Mozaik Müzesi çok güzel bir müze ve her geldiğimde de şaşırıyorum” şeklinde konuştu.