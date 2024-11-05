Denizli Hürriyet Sağlık Sen İl Temsilcisi Selda Zenger, “Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız, Sağlık Bakanlığı’nın sahadaki parmak uçlarıdır” dedi.

Denizli Hürriyet Sağlık Sen ailesi olarak 5-6-7 Kasım 2024 tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinde iş bırakacaklarını açıklayan İl Temsilcisi Selda Zenger, “Sağlığın yapı taşı olan 1. basamak sağlık hizmetleri yani koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi gün geçtikçe daha da elzem hale gelmiş ve bu hizmetlerin ana sunum yeri Aile Sağlığı Merkezleri çalışanları ve özellikle aile hekimleri olmuştur. Asıl çözüm bulunması gereken yapısal sorunlar, çalışma şartları düzeltme yoluna gidilmemiş, aksine kabul edilemez şartlarla dayatma sözleşmelerle iş güvencesi ortadan kaldırılmıştır. Sağlık Bakanlığı şunu asla unutmamalıdır ki; Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışmakta olan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız, Sağlık Bakanlığı’nın sahadaki parmak uçlarıdır. Yaptığınız her yanlış uygulama sahadaki parmak uçlarını birer birer kesmekten öteye gitmeyecektir. Bu uygulamaya konmuş olan Yönetmelikten ivedilikle vazgeçilmesi gerektiğini dile getiriyor, Hürriyet Sağlık Sen ailesi olarak 5-6-7 Kasım 2024 tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinde iş bırakma eylem kararını bildiriyoruz. Bahse konu olan tarihlerde Aile Sağlığı Merkezlerinin kapalı olacağını tüm halkımızla paylaşıyoruz” dedi.