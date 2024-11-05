Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’ın başkenti Kabil’de ve Mezar-ı Şerif’te okul açılışları gerçekleştirdi.

TİKA, Kabil’in Pule Çarhi bölgesinde inşa ettiği 8 sınıflı, 350 öğrenci kapasiteli ’11 Nolu Senatör Cennetgül İlkokulu’nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cenk Ünal, Kabil İl Eğitim Müdürü Mevlevi Abdulhak Hakkani, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan Temsilcisi Halil İbrahim Okur, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, Türkiye Maarif Vakfı Ülke Direktörü Ahmet Tukur, Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Gündüz Pulat, Pule Çarhi bölgesi İl Şura temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ünal, “Her zaman olduğu gibi Türkiye olarak Afganistan eğitimine destek vermeye devam ediyoruz. Okulumuzda eğitim alacak öğrenciler, iki ülke arasında köprü rolünü üstlenecek olan geleceğin aydın bireyleridir” ifadelerini kullandı. Kabil İl Eğitim Müdürü Hakkani, bu okul ülkemizin geleceği için büyük rol oynayacaktır. Kardeş Türkiye devletine ve milletine daimi yardımlarından dolayı kalbi şükranlarımızı sunuyoruz şeklinde konuştu.

Belh Vilayeti Devletabad ilçesindeki Olam Karşigak Ortaokulu hizmete açıldı

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi marifetiyle, 2011 yılında inşa edilen ancak yakın zamanda yaşanan çatışmalar nedeniyle zarar gören Belh Vilayeti Devletabad ilçesindeki Olam Karşigak Ortaokulu’nun tadilat ve onarımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi (OAK) Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Belh Vilayeti Milli Eğitim Müdürü Müftü Abdul Şükür Osmani, Devlet Abad İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlevi Zilgey Fayzani, TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Mikail Taşdemir, öğretmenler, öğrenciler, öğrenci velileri ve yerel yetkililer katıldı. Törende konuşan Öztürk, TİKA’nın Afganistan’da 3 ofisle hizmet verdiğini ve 2005’ten bu yana Kuzey Afganistan’da eğitim ve sağlık başta olmak üzere 650’den fazla proje gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye olarak Afganistan’ın kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Öztürk, açılışı yapılan okulun Afgan halkı ve öğrencileri için hayırlı olmasını diledi.

Osmani ise konuşmasında, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına değinerek, Kuzey Afganistan bölgesinde gerçekleştirilen kalkınma proje ve faaliyetlerinden dolayı TİKA ve Türk halkına şükranlarını sundu.