Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaşadığı gerginliğin ardından bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "ABD’nin Ukrayna’ya daha yakın olmasını bekliyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından bir ABD televizyonuna röportaj verdi. Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sonlandırma çabalarına saygı duyduğunu belirterek, "Ama dürüst olmak gerekirse bu savaşı bitirmeyi benden daha çok isteyen kimse yok. Ukraynalılar, kendi hayatları ve özgürlükleri için savaşıyor" dedi. Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD ile imzalanması beklenen, ancak imzalanmayan kritik mineral anlaşmasına değinirken, güvenlik garantisinin Ukrayna için hayati bir mesele olduğunu vurguladı. Zelenskiy, "Bu anlaşmayı imzalamaya hazırız, ancak güvenlik garantisi Ukrayna için çok hassas bir konu. Ukrayna halkı, ABD’nin bizim yanımızda olduğunu duymak istiyor. ABD, Avrupa ile birlikte Ukrayna’nın savunmasına en çok destek veren ülke oldu. Avrupa da savaşın nasıl durdurulacağını görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"Barış için buradayım ama Ukraynalılar Putin’in geri gelmesinden korkuyor"

Zelenskiy, adil ve sürdürülebilir bir barış için güçlü bir konum olmaları gerektiğini belirtti. Zelenskiy, "Barış istediğim için buradayım, Trump’ı bu yüzden ziyaret ettim. Ama Ukraynalılar, Putin’in geri gelmesinden korkuyor. Halkımın güvenlik garantisi istemesi haksızlık değil" diyerek Washington yönetiminden beklentisini dile getirdi. Ukrayna’nın ABD desteği olmadan savaşı sürdürülüp sürdüremeyeceği sorulan Zelenskiy, "Bu, Ukrayna için çok zor olur. Putin, evlerimize girdi, binlerce insanı öldürdü. Onun iyi bir insan olduğunu asla söyleyemem" ifadelerini kullandı.

"Avrupa alternatif bir plan hazırlıyor"

Zelenskiy, Avrupa’nın Ukrayna için güçlü bir askeri destek planı hazırladığını belirterek, "Eğer ABD de güvenlik garantisi verirse diplomasi süreci başlayabilir. Ancak Ukrayna’nın Rusya’yı topraklarından atacak kadar silahı ve gücü yok" dedi.

"Ukrayna’nın liderinin değiştirilmesi kararı Ukrayna halkının"

ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın, istifa etmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Zelenskiy, "Bu karar yalnızca Ukrayna halkına aittir. Ben üzerime düşeni yapıyorum" diye konuştu.

"ABD ile dostluğumuzu kaybetmek istemiyorum"

Beyaz Saray’daki gerginliğin planlı olup olmadığı sorulan Zelenskiy, "Bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir durumdu, çünkü çok açık ve nettik. ABD ile dostluğumuzu kaybetmek istemiyorum. Ama Ukrayna’ya, kaybedilen hayatlara ve topraklara dair bazı şeyleri düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Ukraynalılar, Putin’i affetmek istemiyor" cevabını verdi.

"Trump Putin’e güvenmemeli"

Zelenskiy, "Başkan, başkan yardımcısı veya senatörler, önemli değil, büyük politikacılar Ukrayna’nın neredeyse yok olduğunu, askerlerimizin kaçtığını, kahraman olmadıklarını, Ukrayna’nın milyonlarca sivili kaybettiğini, başkanının diktatör olduğunu söylüyor. Ukrayna ve ABD arasındaki dostluğumuz nerede?" ifadelerini kullandı. Zelenskiy verdiği tepkinin şahsıyla ilgili olmadığını, nitelendirmelerin "doğru" yapılması gerektiğini işaret etti. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırganlığı karşısında Ukrayna, ABD ve Avrupa’nın büyük ortaklığını sürdürmesinin önemli olduğunu söyledi. Önemli konuların etraflıca tartışılması gerektiğini savunan Zelenskiy Trump’a, "Putin’e güvenmeyin" uyarısında bulundu. Zelenskiy, "Bu savaşta sürprizler istemiyoruz. Trump’a Putin’in ABD’nin varlığını dikkate alarak hareket etmeyeceğini söyledim. Savaş başlamadan önce de Ukrayna’da ABD’li kuruluşlar vardı, ama bu Putin’i durdurmadı" ifadelerini kullandı.

"Trump’tan Ukrayna’ya daha yakın olmasını bekliyoruz"

Trump’ın Ukrayna’ya daha yakın bir pozisyon almasını istediklerini açıkça ifade eden Zelenskiy, "Bu konuda dürüst olacağım. Savaşı Rusya başlattı. Bu yüzden ABD’nin Ukrayna’ya daha yakın olmasını bekliyoruz" dedi. Gergin görüşmenin ardından Trump ile ilişkilerinin nasıl devam edeceği sorusunu da cevaplayan Zelenskiy, "İlişkiler düzelebilir. Ukrayna ile ABD halkları arasında tarihsel olarak iyi ilişkiler var. Bu yüzden her zaman ABD Başkanına, Kongre’ye ve Amerikan halkına teşekkür ediyorum. Ancak bugün yaşananlar nedeniyle üzgünüm" şeklinde konuştu.