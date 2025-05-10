Orta Karadeniz Ajansı (OKA) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında imzalanan "Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" doğrultusunda Samsun’da "Zararlı Yazılım Analizi ve Tersine Mühendislik Eğitimi" gerçekleştirildi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Bilişim Merkezi’nde, 5-9 Mayıs 2025 tarihlerinde yüz yüze olarak düzenlenen eğitimde, "Tersine Mühendislik ve Zararlı Yazılım Analizine Giriş", "Temel Statik Analiz", "Network Analizi", "Anti-Analiz Yöntemleri", "Temel Dinamik Analiz", "Saldırı Yöntemleri", "Mobil Uygulama Güvenliği" gibi konular ele alındı.

Programa; Sızma Testi ve Web Güvenliği Eğitimleri ile bu eğitimlerin uygulama aşamalarını başarıyla geçen 27 OMÜ öğrencisi katıldı. Yüz yüze eğitimin ardından, aynı eğitimin çevrim içi uygulamaları gerçekleştirilecek. Siber güvenlik alanında uzman yetiştirilmesini hedefleyen program, yaz aylarında gerçekleşecek olan Bootcamp aktivitesine seçilecek öğrencilerin belirleneceği sınav ile devam edecek.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu yoğun sürece gösterdiğiniz ilgi ve kararlılıkla, çeşitli değerlendirme ve test aşamalarını başarıyla tamamlayarak bugüne ulaştınız. Sizlerin bu programa gösterdiği özveri, aynı zamanda programın başarısını da beraberinde getiriyor. Önümüzdeki Bootcamp sürecinde de aynı motivasyonla ilerleyeceğinize inancımız tam. Hepinize başarılar diliyor, emekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.