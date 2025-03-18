Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle hazırladığı video izleyenleri duygulandırdı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya hesabından kısa film paylaşımıyla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Şehitlik makamına dikkat çekilen kısa filmin tamamı, İl Jandarma Komutanlığı personeliyle çekildi. Paylaşımda, "Varlığımız için vatana nefes olanların anısına, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.