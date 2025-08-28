Yeşilyurt Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü ‘Yeşilyurt’ta Yaz Akşamları’ kapsamında düzenleyeceği özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ağustos Cuma günü saat 19:00’da 100. Yıl Kent Parkta gerçekleşecek kutlama programında konserlerin yanı sıra özel aktiviteler, yarışmalar ve eğlenceler düzenlenecek.

Yeşilyurt Belediyesi, yaz akşamlarını renklendiren kültür ve sanat etkinliklerini 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programıyla taçlandıracak. 100. Yıl Kent Parkta gerçekleşecek etkinliklerde, milli birlik ve beraberlik duygusu hep birlikte yaşanacak.

29 Ağustos Cuma günü saat 19:00’da başlayacak olan özel kutlama programında, ses sanatçıları Büşranur Yiğit, Sidar Gültekin, Emine Akın, Arda Alpaslan ve Sena Altıntop Göksu, birbirinden hareketli ve duygusal şarkılarıyla geceye renk katacak. 30 Ağustos Zafer Bayramının coşkusunun hep birlikte doyasıya yaşanacağı etkinlik alanında çocuklara yönelik animasyon, sihirbazlık, tiyatro gösterileri ve ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yılını hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde kutlamak için 29 Ağustos Cuma günü saat 19:00’da 100. Yıl Kent Parkta özel bir kutlama programı düzenleyeceğiz. Hem tarihimize sahip çıkmak hem de yaz akşamlarını kültürle buluşturmak için tüm hemşerilerimizi bu anlamlı etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu.