Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’a resmen takdim edilen İstiklal Madalyası’nın gururunu meclis toplantısında paylaştı. Murzioğlu, "Bu onur hepimizin" diyerek, şehrin Milli Mücadele’deki öncü rolünün bir kez daha tescillendiğini vurguladı.

101 yıllık vefa borcu ödendi

Samsun TSO Temmuz-Ağustos ayları birleştirilmiş meclis toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Murzioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1924 yılında verilen ancak fiilen takdim edilmeyen İstiklal Madalyası’nın, 7 Ağustos 2025’te TBMM Şeref Holü’nde düzenlenen törenle Samsun’a teslim edildiğini aktardı. Murzioğlu, törende Mavnacılar Loncası’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki cesaretine dikkat çekti ve "Bu anlamlı günde 101 yıllık bir vefa borcu yerine getirildi" dedi.

Bakan Bolat’a iş dünyasının talepleri iletildi

Toplantıda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın Samsun TSO ziyareti de gündeme geldi. Murzioğlu, iş dünyasının finansmana erişim ve emek yoğun sektörlerin desteklenmesi gibi öncelikli sorunlarını doğrudan Bakan Bolat’a ilettiklerini belirterek, "Üyelerimizle birlikte sorunların çözümü için her kapıyı çalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni bankacılık hizmetleri yolda

Murzioğlu, Türk Ticaret Bankası’nın yıl bitmeden Samsun TSO çatısı altında hizmet vermeye başlayacağını ve Türk Eximbank’ın şubeleşme sürecine girdiğini açıklayarak, "Yeni oluşumlarla ihracatçılarımız artık çok daha hızlı ve etkin destek alabilecek" diye konuştu.

SAMSUNTSO Kampüsü için ilk adım atıldı

Başkan Murzioğlu, Oda binası ve çevresini kapsayacak "SAMSUN TSO Kampüsü" projesinde belediyeden imar planı değişikliği onayının alındığını, ön parsellerin satın alındığını ve yıl bitmeden temel atmayı hedeflediklerini söyledi. Murzioğlu, "Bu şehir sadece geçmişte değil, bugün de girişimciliğin ve üretimin öncüsü. Hep birlikte çalışarak Samsun’un ruhunu geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.