Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir içi ulaşımında hizmet veren özel halk otobüslerinde denetim yaptı.

Periyodik olarak düzenlenen denetimler kapsamında yıllık çalışma ruhsatları kontrol edilerek, gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Genel temizlik şartlarını da kontrol eden ekipler, halk otobüslerinde olması gereken bilgilendirici metinler ve işaretlere de dikkat etti.

Sürücülere yönelik bilgilendirmelerde bulunan ekipler, vatandaşların herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini paylaştı.