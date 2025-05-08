Bursa’nın Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Uzunkaya ve beraberindeki heyet, Bilecik Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Uzunkaya’ya Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez eşlik etti. Sönmez, Gemlik Belediyesi tarafından yapımı planlanan doğal yaşam alanı hakkında bilgi almak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, heyete merkezin ameliyathanesi, mama üretim tesisi ve yeni yapılan doğal yaşam alanları hakkında bilgi verdi.

Heyet, tedavi süreçleri, rehabilitasyon çalışmaları ve doğal yaşam alanlarının işleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı.