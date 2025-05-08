Kütahya’nın Soğukçeşme köyü ormanlık alanında 3 gün önce kaybolan 19 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bölgeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.

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Merkez İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Soğukçeşme köyü ormanlık alanında 3 gün önce saat:11.20 sıralarında 19 büyükbaş hayvanın kayıp olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Asayiş Timi ve Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince dron ile yapılan arama faaliyeti sonucunda kayıp büyükbaş hayvanlar bölgeden 5 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA