Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), akademisyenleri ve öğrencilerinin hazırladığı bilimsel projeler ve yarışmalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Gediz SHMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Güner ve beraberindeki akademik kadro ile öğrenciler, bu önemli başarıları Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin’e takdim etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen bilgilendirme toplantısında, Gediz SHMYO’nun yürüttüğü iki TÜBİTAK projesi ve beş ÜNİDES projesi hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Melike Pehlivan’ın yürütücülüğünü üstlendiği "Sanal Gerçeklik Destekli Meditasyonun Yoğun Bakım Hastalarının Psikofizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi" başlıklı çalışma, yoğun bakım hastalarının tedavi süreçlerine yenilikçi bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.

Yine Dr. Öğr. Üyesi Melike Pehlivan ve İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi Şüheda Uzun’un iş birliğiyle hayata geçirilen "Kırsal Bölgede Yaşayan Kadınların Meme Kanseri Farkındalığı ve Önleyici Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi" ise kırsal bölgelerdeki kadınların meme kanseri konusundaki bilinç düzeyini artırmayı amaçlıyor. Her iki proje de ilgili kurumlar tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Bilimsel projelerin yanı sıra, Gediz SHMYO öğrencileri sosyal sorumluluk alanında da aktif rol üstleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ÜNİDES programı kapsamında hazırlanan toplamda dört yerel ve bir ulusal sosyal sorumluluk projesi de Rektör Tekin’e sunuldu. Bu projelerle öğrencilerin toplumsal duyarlılıklarının artırılması ve çeşitli sosyal sorunlara çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Gediz SHMYO’nun başarı hanesine bir yenisi de İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinden geldi. Neslihan Çabuk, Samet Elibol, Serhat Güzelce ve Nazife Nur Özgüleç’ten oluşan ekip, Müdür Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Güner’in danışmanlığında katıldıkları 2. ALKÜ Travma Rallisi’nde genel klasmanda ikincilik elde etti. Öğrenciler, kazandıkları anlamlı kupayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin’e gururla takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, Gediz SHMYO’nun gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla akademik kadroyu ve öğrencileri içtenlikle tebrik etti. Öğrencilerin bilimsel araştırmalara olan ilgisinden ve sosyal sorumluluk projelerine aktif katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Tekin, başarılarının devamını diledi.