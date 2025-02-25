Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, izinsiz olarak sağlıksız ortamda üretilen toplam 500 kilogram ağırlığındaki 120 kova yoğurt ele geçirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Halkın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Emniyet Caddesi’nde bir dükkanda üretim izni olmadan, son kullanma tarihi bulunmayan ve sağlıksız ortamda üretilen 120 kova yoğurt ele geçirildi.

Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan ortak denetimde, dükkanda bulunan 500 kilogram yoğurda el konuldu. Ayrıca işletme sahibine de cezai işlem uygulandı. El konulan yoğurtlar, mama yapılmak üzere hayvan barınağına teslim edildi.