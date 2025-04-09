Sinop’un Gerze ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla fırınları denetledi.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fırınlarda üretilen ekmeklerin gramajları titizlikle kontrol edilirken, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da detaylı bir şekilde incelendi.

Denetimlerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ekmek tüketebilmesi için gerekli tüm kuralların uygulandığına dikkat çekildi. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunulurken, kurallara uymayan fırınlara ise cezai işlemler uygulanacağı belirtildi.