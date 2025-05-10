Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde bu yıl 66’ncısı düzenlenen Hıdırellez ve Karakucak Güreş Şenliği, yağışlı havaya rağmen yoğun katılım ve büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Yöresel değerlerin yaşatıldığı şenliğe 100’den fazla güreşçi katılırken, yörenin kültürel yemeği olan keşkek, kazanlarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Güreş, nesilden nesile aktarılan ata sporumuzdur. Bu geleneği sürdüren büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hıdırellez’imiz kutlu ve bereketli olsun" dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ise, "Şenliklerimiz bir dönem kesintiye uğramıştı. Geçtiğimiz yıl yeniden başladı ancak katılamamıştım. Bu yıl aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu yılın Güreş Ağası Atilay Çakan olurken, Sinop, Samsun, Ordu, Sivas, Amasya, Tokat, İstanbul ve Ankara’dan gelen güreşçilerin katıldığı müsabakalarda başpehlivan ünvanını Ali Tugay Tekeşen kazandı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.