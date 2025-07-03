Muğla’nın Milas ilçesinde yürüyüş yaparken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Beçin Mahallesi Milas-Beçin karayolu kenarında yürüdüğü sırada arkadan gelen bir otomobilin çarptığı

53 yaşındaki Önder Dereli, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplei, kalbi duran vatandaşa kalp masajı uygularken, Dereli ağır yaralı olarak kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta yangın çıktı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Çarpışmanın ardından araçta yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazanın ardından karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Gerekli işlemlerin ardından yol yeniden trafiğe açılıorken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.