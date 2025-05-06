Nevşehir’de düzenlenen Yurtlig Futbol İç Anadolu Bölge Müsabakaları’nda, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtta kalan öğrenciler büyük bir başarı elde etti.

Turnuvada yer alan 11 il arasında tüm rakiplerini mağlup eden Niğde ekibi, gösterdikleri üstün performansla namağlup şekilde bölge şampiyonu oldu.

Bu önemli başarıyla birlikte Niğdeli gençler, 19 Mayıs’ta yine Nevşehir’de düzenlenecek olan Yurtlig Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Niğde’yi en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm antrenörleri tebrik ediyor, Türkiye Finalleri’nde başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.