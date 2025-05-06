Kayseri’de Hıdırellez Bayramı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda coşku ile kutlandı.

Gültepe Parkı’nda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, "Doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı ve onu korumamız gerektiğini bizlere hatırlatan bir kültür mirası olan Hıdırellez, tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekiştirilmesine de katkıda bulunarak hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli rol oynamaktadır. Hıdırellez geldiğinde eskiden insanlar evlerini temizler, sokaklarını temizler ve aslında bahara, yaza hazırlık yapılırdı. Çeşitli etkinlikler, şenlikler yapılırdı. Aslında Hıdırellez bunu da temsil ediyor. Yazın gelişini büyük bir coşkuyla kutlamaktır. Bundan dolayı 2017 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası temsil listesine Hıdırellez Bayramı kayıt edilmiştir. Bu köklü geleneğin bolluk, bereket, huzur ve sağlık getirmesi temennisi ile birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Hıdırellez Bayramı kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından ERVA Spor Okulları öğrencileri ve halk oyunları ekibi tarafından gösteriler yapıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından yapılan çuval, yumurta taşıma ve yoğurt yeme yarışmalarında başarılı olan yarışmacılara da protokol tarafından ödülleri takdim edildi.