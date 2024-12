Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, engelli bireylerin sadece bir gün değil her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Toplum olarak dayanışma ve sevgiyle her engeli birlikte aşabileceğimize inanıyorum” dedi.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Yüreğir Kültür Merkezi’nde kutlama programı gerçekleştirdi. Programa Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Yüreğir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Kahvaltı ikramı ile başlayan programda şiirler okundu, şarkılar söylendi. Kendileri için hazırlanan programda gönüllerince eğlenen engelli bireyler unutulmaz bir gün geçirdi. Masaları tek tek gezerek engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Demirçalı, özel konuklarıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi, hediyeler takdim etti.

“Engelli bireylerimiz baş tacımız”

Engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Demirçalı, “Engelli bireylerimiz bizim baş tacımız. Sadece bir gün değil her zaman yanlarındayız. Toplum olarak dayanışma ve sevgiyle her engeli birlikte aşabileceğimize inanıyorum” dedi.

Başkan Demirçalı, engelli bireylerin toplumsal hayata aktif bir şekilde katılım gösterebilmeleri için gerekli desteklerin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, bu anlamlı günde tüm engelli bireylerin yanında olduklarını ifade etti.

Demirçalı, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına Yüreğir Belediyesi olarak çeşitli projeler ve hizmetler sunduklarını belirterek, toplumda engellilik konusundaki farkındalığın arttırılmasının önemine vurgu yaptı.