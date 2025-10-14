Yunusemre Belediyespor’un 17 yaşındaki milli güreşçisi Kadir Kadiroğlu, Romanya’nın Napoca kentinde düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası’nda 63 kiloda bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un milli güreşçisi Kadir Kadiroğlu, Romanya’nın Napoca kentinde düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası’nda 63 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, genç sporcuyu ve antrenörlerini kutlayarak, Türk güreşine yeni yıldızlar kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı. Kadir’in henüz U17 yaşında olmasına rağmen üst yaş kategorisinde dereceye girmesinin, kulübün altyapı başarısını ortaya koyduğunu belirten Kanik, şunları söyledi: "Kadir, yaşça büyük sporcularla aynı mindere çıkıp kürsüye çıkarak doğru çalışmanın ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi. Bu başarı sadece bireysel değil, aynı zamanda kulübümüzün gençlere verdiği önemin de bir yansımasıdır. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Türk güreşine yeni yıldızlar kazandırmak için çalışmalarımıza aynı inançla devam edeceğiz." Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona da öğrencisinin kısa zamanda gösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadir güreşe 3,5 yıl önce başladı. Bu süreçte 6 Türkiye derecesi, 2 uluslararası madalya elde etti. Balkan üçüncülüğü de bu istikrarlı yükselişin sonucu. İnşallah gelecekte çok daha büyük başarılar kazanacak" ifadelerini kullandı.