Yunusemre Belediyespor tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu’nun açılışı yapıldı. 14 farklı branşta hizmet verecek olan yaz spor okulunda yaklaşık 2 bin çocuk ve genç sporla buluşturulacak.

Manisa’da Yunusemre Belediyespor tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla açılan yaz spor okulu kursları yoğun ilgiyle devam ediyor. 14 branşta Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle organize edilen kursların açılışı yapıldı. Muradiye Sosyal Tesisleri’nde organize edilen açılış programında yüzme ve judo kurslarını ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yaz boyunca 2 binin üzerinde çocuk ve gence hizmet vereceklerini söyledi. Başkan Balaban yaptığı açıklamada, "İlk etapta binin üzerinde çocuk ve gencimizle yaz spor okullarını başlattık. Yüzme kursuna gelen 500 çocuğumuz var. Bu yaz 2 binin üzerinde öğrencimize hizmet vereceğiz. Yunusemre Belediyesi her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaktır. Amatör spora destek vereceğiz. Ne kadar çok çocuğu sporla buluşturursak kendimizi o kadar başarılı addedeceğiz. Çocuklarımız sadece sporda değil her alanda bizim baştacımız. Başta emeği geçen Belediye Başkan Yardımcımız Hakan Gürtunca’ya, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik’e, antrenörlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzme, futbol, voleybol, judo, basketbol, badminton, hentbol, tenis, okçuluk, cimnastik, halk oyunları, güreş, atletizm ve taekwondo dallarında açılan kursların kayıtları, Yunusemre Belediyesi ana hizmet binasında yapılıyor.