Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla 100. Yıl Meydanı’nda özel bir Ramazan Çarşısı kurdu. Ramazan boyunca açık kalacak çarşı, ziyaretçilerini bekliyor.

Ramazan’ın ruhunu doyasıya hissettirecek Ramazan Çarşısı, Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı’nda kapılarını açtı. Açılış törenine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eşi Serap Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk oyunu gösterisiyle başlayan programda konuşmayı yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, "Çarşımızda stantlar yer alıyor. Pazartesi gününden itibaren ise büyük markaların outlet ürünleri satışa sunulacak. Ayrıca, meydanda Ramazan ayı boyunca halk oyunları, sirk gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek."

Eski Ramazanlar yaşatılacak

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ramazan, paylaşma ve dayanışma ayıdır. İşte burada, hep birlikte eski Ramazanların ruhunu yeniden yaşayacağız. Geleneksel etkinliklerle dolu bir Ramazan geçireceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ramazan ayı boyunca çarşıda birbirinden güzel etkinliklerin düzenleneceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, şu ifadeleri kullandı: "Ramazan Çarşısı, hem esnafımıza destek olacak hem de halkımıza keyifli bir atmosfer sunacak. Biz, her zaman halkımızın değerleriyle iç içeyiz. Ramazan ayının bereketini, birliğini ve beraberliğini burada hep birlikte yaşayacağız. Çarşımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Hem geleneksel eğlence hem alışveriş keyfi

Ramazan Çarşısı’nda Semazen gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunları, sirk gösterileri gibi pek çok geleneksel etkinlik düzenlenecek. Vatandaşlar hem keyifli vakit geçirecek hem de önemli markaların yanı sıra yerel esnafların stantlarında alışveriş yapma fırsatı bulacak. Bu etkinlik, Manisa esnafına ekonomik katkı sağlamanın yanı sıra, Ramazan’ın birlik ve beraberlik duygusunu da en güzel şekilde yaşatacak.