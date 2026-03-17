Manisa Büyükşehir Belediyesi, Arife günü ve Ramazan Bayramı'nın 1. gününde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için kent merkezi ve ilçelerde mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabristan ziyaretlerini huzur ve kolaylık içinde yapabilmeleri amacıyla ulaşım desteğini bu yıl da sürdürüyor. Arife günü ve bayramın ilk günü uygulanacak hizmet kapsamında, şehir merkezi ve ilçelerde mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Vatandaşların yoğunluk yaşamadan, güvenli ve konforlu bir şekilde mezarlıklara ulaşabilmesi için planlanan seferler, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ring sistemiyle gerçekleştirilecek. Belirlenen güzergâhlarda kesintisiz olarak hizmet verecek araçlar sayesinde, özellikle yaşlı ve ulaşım imkânı kısıtlı vatandaşların ziyaretlerini daha kolay yapmaları sağlanacak.

Dutlulu'dan birlik ve vefa mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bayramların birlik, beraberlik ve vefa duygularının en yoğun şekilde yaşandığı özel günler olduğunu vurgulayarak, 'Hemşehrilerimizin kabristan ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum' ifadelerini kullandı.

Merkezdeki ulaşım güzergahları şöyle: '1- Uncubozköy Cami, İzmir Caddesi, Akmescit Mahallesi Şeyh Fenari Cami, İki Lüleli Cami, Sultan Önü, Alaybey Zabıta, Kırtık Mezarlık. 2- TOKİ 2, Göçmen Konutları, Atatürk Kentpark, Millet Çarşısı, Tarzan Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Lale Meydanı, Mimar Sinan Bulvarı, İtfaiye, Şoförler Cemiyeti, Eski Garaj, Öğretmenevi, İstasyon, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kırtık Mezarlığı. 3- Horozköy Mezarlık Karşısı, Horozköy Çarşı, Viraj, Alimoğlu, Eski Tabakhane, Barbaros Karakolu Önü, Barbaros eski dolmuş durağı, Barbaros kanal yolu, Kuşlubahçe okul önü, Kuşlubahçe çıkışı, Mimar Sinan Bulvarı, Nurlupınar Hal Girişi, 354 Sokak.'