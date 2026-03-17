Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlahiyat Fakültesi ile Manisa İlahiyat Mezun ve Mensupları Derneği (MİMDER) tarafından düzenlenen geniş katılımlı iftar programı, yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleşen buluşma, üniversite camiasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdi.

MCBÜ İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen programa akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin yanı sıra üniversite yönetimi de yoğun ilgi gösterdi. İftar programına MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin de katılarak fakülte mensuplarıyla aynı sofrada buluştu. Ayrıca İl Müftü Yardımcısı ve Diyanet Akademi Müdürü ile çok sayıda davetli programda yer aldı.

Program, fakülte öğrencisi Muhammed Kandemirtavus'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan konuşmalarda Ramazan ayının toplumsal dayanışma, paylaşma ve manevi gelişim açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, bu tür organizasyonların üniversite içinde aidiyet duygusunu güçlendirdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Ev ise Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Üniversitelerin sadece akademik faaliyetlerin yürütüldüğü kurumlar olmadığını ifade eden Ev, aynı zamanda sosyal ve kültürel dayanışmanın da merkezi olduklarını dile getirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Adem Yenidoğan tarafından okunan ezanla birlikte katılımcılar hep birlikte oruçlarını açtı. Samimi sohbetlerin eşlik ettiği programda akademisyenler, öğrenciler ve idari personel aynı ortamda buluşarak kaynaşma imkânı buldu.

Programda ayrıca yeni kurulan Manisa İlahiyat Mezun ve Mensupları Derneği (MİMDER) tanıtıldı. Dernek Başkanı Dr. Ahmet Erdinçli, derneğin ilahiyat öğrencilerinin eğitim hayatına katkı sunmayı, akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi ve toplumsal manevi değerleri güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Erdinçli, 'Derneğimiz sadece bir dayanışma çatısı değil, aynı zamanda ilim, ahlak ve kültürün gelişimine katkı sunan bir köprü olacaktır' diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Geniş katılımla gerçekleştirilen iftar programı, üniversite topluluğu içinde birlik ve beraberliği pekiştiren anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer aldı.