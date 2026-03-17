Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürüttüğü sıcak yemek ve iftar programlarıyla dikkat çekti. Kent genelinde 10 bin kişiye her gün sıcak yemek ulaştırılırken, düzenlenen iftar organizasyonlarıyla toplam 125 bin vatandaş aynı sofrada buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi aşevinde, gıda mühendislerinin denetiminde hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor. Bu sayede evinde yemek yapma imkânı bulunmayan vatandaşların sofraları Ramazan bereketiyle doluyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, 'Hiçbir vatandaşımızın sofrası boş kalmasın, kimse kendini yalnız hissetmesin diye gece gündüz çalışıyoruz. Aşevimizde büyük bir titizlikle hazırlanan sıcak yemekleri her gün 10 bin hemşehrimize ulaştırıyoruz. Önceliğimiz insan, önceliğimiz Manisalıların huzuru ve mutluluğudur. Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz' dedi.

Ramazan ayının manevi atmosferini tüm kente yaymayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, sıcak yemek hizmetinin yanı sıra 17 ilçede kurduğu iftar sofralarıyla da binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Düzenli program dahilinde gerçekleştirilen dağıtımlar ve organizasyonlarla Ramazan'ın paylaşma ruhu Manisa'nın dört bir yanında yaşatıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gıda Mühendisi Ekin Günay ise aşevinde hazırlanan yemeklerin özenle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, 'Ramazan ayı süresince 10 bin vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Amacımız, paylaşma kültürünü güçlendirerek sofralara bereket taşımak' ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan boyunca sürdürdüğü çalışmalar, sosyal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olarak kent genelinde takdir topladı.