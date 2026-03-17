Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek bir kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu'ndan Organize Sanayi bağlantı yoluna dönüş yapan Nazan B. (44) yönetimindeki 45 PB 301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. İddiaya göre fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle havalanarak Zeki Kaya (52) idaresindeki 07 F 8779 plakalı açık kasa kamyonete sol yanından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Zeki Kaya araç içerisinde sıkışırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kaya, ağır yaralı olarak ambulansa alındı.

Ambulansta bir süre kalbi duran Kaya'ya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Nazan B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.